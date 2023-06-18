BTS 10周年烟火秀太美！40万访客垃圾全带走，阿米狂嗨汉江公园秒变夜店

BTS防弹少年团出道十周年纪念庆典昨日在首尔汝矣岛汉江公园盛大举办，来自全世界的阿米从下午到夜晚共同狂欢庆祝，现场人数多达40万，散场后地面仍整洁如新。

「2023 BTS Festa」昨日下午2点正式开始，5点钟BTS队长RM也到场与粉丝见面，还和柾国和V电话连线。 柾国人在美国LA，假扮粉丝打进来还唱了一小段歌、见RM没发现才自爆身份，RM也为柾即将国开启的SOLO活动应援。



活动现场展示了BTS一路走来的历史、团综《Run BTS！》服装、10周年纪念装置等，最高潮当属晚上8点半开始、持续30分钟的烟火秀！









随著BTS不同歌曲做出相应动态，包括行星、10周年、英文「LUV BTS」等等，不仅BTS粉丝，临近市民也一起欣赏了美丽的烟火表演。





搭配BTS的歌曲真的超美：



还有网友分享了KTX视角、飞机视角！远看也好壮观：



ktx 타고 가다가 갑자기 BTS 10주년 기념 불꽃쇼를 봤네?? pic.twitter.com/GjW6RPEur8 — hi_jin (@prefer_0508_) June 17, 2023

비행기에서 BTS 불꽃쇼 본 썰 푼다 pic.twitter.com/R9qGY5io39 — 루샤(@0223_Robe) June 17, 2023

烟火秀结束后紧接著开始DJ Party，阿米们跟著BTS的音乐一起唱歌跳舞，不顾天气炎热在汉江公园狂欢庆祝50分钟，现场气氛堪比弘大夜店、比天气更加火热！



여기가 여의도인지 홍대 힙클인지 ㅆㅂ 개신남 pic.twitter.com/1SozuWiC9J — o.gu (@951230_951013) June 17, 2023

直观感受现场人潮：



这只影片请一定要看到结尾，阿米的热情太真实了XD



据统计当天有35万人进入汉江公园，周遭也聚集了5万人，其中外国游客多达12万人。 然而散场后汉江公园仍十分整洁、并没有垃圾遍地的乱像，据网友透露，主办方每隔30m设置垃圾收集网，活动期间阿米和工作人员积极分发垃圾袋、请大家共同保持整洁，也有很多人把垃圾打包带走。 有Twitter用户发文透露：「12小时里没见到一位阿米把垃圾丢在垃圾网以外的地方。」 更有阿米离场时还顺便清理沿路垃圾，成熟的粉丝文化引来一致称赞。

보랏빛 불꽃놀이 선사한 BTS…쓰레기 안 남기고 간 아미들 pic.twitter.com/TeLbtIwiOZ — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) June 17, 2023

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