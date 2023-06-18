宣美男伴舞爆红网路后有烦恼！每天SNS收一堆私讯，内容超尴尬

谁能想到因为身材太好引来了一堆麻烦。

还记得宣美的男伴舞吗？ 2018年，宣美参加了「WaterBomb」庆典，当时她和一名上半身赤裸的男伴舞贴身热舞，表演了《24小时也不够》。 相关直拍在YouTube的点击率已经有680多万，人气相当火爆。 这位名叫「车炫承」（车贤胜）的男伴舞因为巧克力色的健康肌肤、性感魅惑的肌肉线条和标准韩国欧巴的阳光长相被广大网友们关注。

车炫承之前也曾出演过《单身即地狱》和《体能之巅：百人大挑战》，在节目中大秀好身材。

前段时间，车炫承作客宣美的节目《宣美的show!terview》，提到与她热舞之后的故事。 车炫承称《24小时也不够》的直拍公开后，有不少网友私讯他的SNS，既有男网友也有女网友。 宣美十分好奇私讯的内容， 车炫承公开了最令他受冲击的几条，称：「我和你中间有一段舞吧，对方说让宣美走开，她来舔...... 还有很多人会私传我暴露的照片，不分男女，甚至有男网友给我发他本人的那种影片.....」听完他的话之后，宣美露出了难以置信的表情。

相关内容在theqoo上也引来了网友的讨论，大家纷纷表示：「这帮人是不是疯了」、「完全可以告这些人了吧」、「因为当事人是男生，所以很爽快地接受了，换做女生的话，应该会被吓死」、「太恶心了，根本就是性骚扰」等。

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