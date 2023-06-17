《较量人生》千变万化、学无止境的职场！李沇禧洪宗玄勇於走出自己的路〜（EP.11 –12完）

[有雷] 《较量人生》这部写实的职场剧本周送上大结局，虽然整部戏叙述起来不愠不火，也让大家看见职场中会遇到的许多问题，不过这就是人生，李沇禧这个从三人公司跳槽到大集团的公关好手，最终的选择是什么？

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世容集团为了图利而更换蛋白粉厂商，换上自家熟识的工厂，却造成消费者严重过敏反应，此时集团除了提出成分一切正常的报告外，甚至对於相关同业的产品更进行负面攻击行销，这些做法让新进员工朴允昭（李沇禧饰）相当不能接受，但她却发现这是世容集团的惯用手法，可说是潜规则，持续在台面下进行著。



原本她打算一人扛起责任，不过在关键的时刻，公关长具伊贞（文素利饰）以及关键组长宋宣泰（赵汉哲饰）选择公开真相，让世容集团内部也必须正视这个企业陋习，接著更将组织大幅调整，不过有人升职必定也就有人离开，世容集团得以重新整顿，企业文化也开始有所改变。



朴允昭面对徐东训（郑允浩饰）的追求欣然接受，也试著一起约会开始交往，不过却在喝酒的场合时，对於老友柳才旻（洪宗玄饰）突如其来的真心告白，一句「很谢谢你，也很对不起你」让允昭哭著离开。东训也看得出两人仍有感情，决定和允昭退回好朋友的位置，给允昭更多思考的时间。



除了工作，以及爱情、亲情总是难解的习题，女强人具伊贞追求事业上的成功，换来的是家人的不谅解，与女儿之间的亲情难以弥补。花了很多时间才总算得到前夫与女儿愿意重新面对她。虽然世容给了她一个好的职务可以发挥长才，她最终仍选择离开，创造自己的事业。



允昭忙於工作，加上对母亲长期的心结未解，还有关系不佳的妹妹，烦心的事情可不只一两件。原本在小公司当公关，相当憧憬在大公司就业的允昭，经历了许多不为人知的辛苦，外表光鲜亮丽，但在大公司任职似乎不如她所想像，最终她仍选择离开，再度回到校园充实自己，她的偶像具伊贞也再度找上她寻求合作机会。



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