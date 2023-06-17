追起来～今晚有两部剧首播！《欢迎来到王之国》李俊昊＆润娥 V.S 《今生也请多指教》申惠善＆安普贤

周末剧竞争激烈，今晚又要迎接新的一波剧！由 JTBC《欢迎来到王之国》对打 tvN《今生也请多指教》，两部未开播前话题度就极高，大家准备好要先追哪一部呢？

《欢迎来到王之国》李俊昊＆润娥主演

该剧讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人「具元」，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员「天嗣朗」相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。



剧中，李俊昊饰演「王者饭店」的本部长「具元」，是「王者集团」创始人的独生子与「王者饭店」的继承者，拥有与生俱来的气质、超凡的领袖风范、清晰的头脑及潇洒干练的魅力，但恋爱细胞为零。李俊昊之前也透露会选择该部作品因爲是浪漫喜剧，想要尝试充满欢笑的作品～



润娥则饰演「王者饭店」的优秀职员「天嗣朗」。虽然只是两年制大学毕业，但精通四国语言，面对周围的偏见与误会而成长，从饭店大厅服务台直升职员们梦想中的VVIP休息室「King the Land」的传说般人物。润娥也是因为前作《黑话律师》较沈重，想要以明朗的角色和大家见面而选择这部剧。



《今生也请多指教》申惠善＆安普贤主演

该剧改编自同名人气网路漫画，从选角开始就引发讨论！讲述带著每一次前世记忆重生的「尹珠媛」在第十八次人生遇到了真爱「文瑞夏」，但因车祸导致尹珠媛死亡，而以「潘知音」开启了第十九次的人生并和文瑞夏相遇之后发生的爱情故事。



申惠善饰演MI酒店战略企划组职员「潘知音」，带著每一世的记忆重生，用累积几世的职场成功经验成为企业争相聘请的人才，而她的最终目的就是要进入前世「尹珠媛」遇见的真爱「文瑞夏」的家族企业工作，以便与文瑞夏重逢。这也是她继《哲仁王后》后时隔3年的新作，期待再展精湛演技。



安普贤饰演MI酒店战略企划组专务「文瑞夏」，童年时因初恋尹珠媛发生死亡车祸，因此留下严重的心理创伤，多年来只要这个心理创伤被触发，就会出现一些症状。之前有许多人认为他与男主角的「柔弱美」形象不符合，安普贤也为此减重8公斤。



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