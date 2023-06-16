金南佶翻唱NCT DREAM〈Candy〉完整影片释出还模仿音放！网友恭喜登一位，「MMA新人赏是你的」

演员金南佶10日在首尔展开Fan Concert（Fan Meeting粉丝见面会暨Concert演唱会），唱跳NCT DREAM的〈Candy〉（最早原唱是H.O.T.）引发话题，Twitter影片破4000次转发。

*前情提要：你有看过这样的金南佶吗！才刚病倒还能可爱唱跳〈Candy〉♥ 影片破4000转推‎

没想到金南佶（自己开的）经纪公司GILSTORY娱乐YouTube昨（15）日上传了官方高画质舞台影片！影片后制还特别模仿音乐放送《Show!音乐中心》，Logo「音中」改成「南佶」，也写上歌名与歌手名字，而Ending时歌手本人当然要来个「Ending妖精」pose啦（他还一度想遮脸XDD）！



看著金南佶热忱的表演还有经纪公司用心制作的影片，网友赞叹：「代表最棒♥♥♥」「新锐爱豆金南佶！首登音乐放送就登上一位，年末的Melon音乐奖（MMA）新人赏非你莫属，恭喜你！」「要疯了，因为我们欧巴♥气喘吁吁的瞬间也很可爱性感……」「就算不是以演员出道，以歌手出道也很充分！虽然嗓子状态不好，但怎么能做得这么好……」「真是疯了，因为吃了太多糖果疯掉了，金南佶〈Candy〉是2023年最棒舞台。」「以前就在想，如果是爱豆肯定是Center，这么可爱怎么只有本人不知道？去了Fan Con之后就念念不忘金Candy。」

快来看超可爱的「金代表」、「金Candy」吧！



‎IG短影片中，担任金南佶高唱老师和Fan Concert音乐导演的金孝俊，留言：「看这样的反应……下次公演开始只准备舞曲吗……」（编：＼准备起来／）



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