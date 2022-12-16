《2022 SBS演技大赏》预告来袭！韩媒预测大赏人选：金南佶、李准基、徐玄振、南宫珉！

《2022 SBS演技大赏》将在12月31日举行，确定由申东烨、安孝燮、金世正担任主持人。

14日也公开的首版预告，当中包含今年SBS推出的9部电视剧。首先，讲述消防和警察共同应对的《消防局旁的警察局》、描绘犯罪心理分析的《解读恶之心的人们》、复仇剧系列《为何是吴秀才》、《Again My Life》、《千元律师》展现强烈而痛快的麻辣味。



接著《社内相亲》、《我们从今天开始》讲述甜蜜的爱情故事，和上班族孤军奋战的《今日的网漫》，展现青春们热情和浪漫的《Cheer Up》作爲包含人生咸味、苦味的人类成长物，给观众们带来深深的感动。

此外，今年的大赏得主会是谁是谁呢？韩媒也预测大赏人选是这几位～



金南佶在《解读恶之心的人们》饰演以「国内最初的犯罪心理分析师」权日龙教授爲爲主题的犯罪行动分析官「宋霞永」一角。之前，金南佶凭藉《热血司祭》获得《2019 SBS演技大赏》，他能否再次获得大奖备受关注。



李准基在《Again My Life》中饰演冤死之后获得的人生重置机会，进行绝对恶惩戒的热血检察官「金熙宇」，创造新的人生角色。徐玄振在《为何是吴秀才》变身爲明星律师「吴秀才」一角，再次展现「值得信赖的演员」的面貌。



南宫珉在《千元律师》饰演仅收取一千韩元作为律师费用的法律英雄「千智勋」。他凭藉《棒球大联盟》获得《2020 SBS演技大赏》、《黑色太阳》获得《2021 MBC演技大赏》，能否连续3年获得大赏呢？



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