外网传《社内相亲》安孝燮&金世正热恋中！删减IG照片，还疑似同游日本

安孝燮和金世正在《社内相亲》结束1年多之后突然传出热恋中。

2022年安孝燮和金世正共同主演了《社内相亲》，播出当时掀起收视热潮，虽然是老套的「霸道总裁爱上我」的剧情，但在两人的诠释之下反倒演出了新意，获得了观众们的一致好评，不少CP粉们甚至希望两人的爱情能够延续到现实生活中。 根据「Koreaboo」报导称，近期有国外粉丝通过安孝燮和金世正的IG嗅到了两人暧昧的味道，纷纷猜测他俩是否真的在交往，他俩都删除了一些SNS内容。

今年1月1日，金世正在IG上公开了「2022SBS演技大赏」中斩获最佳CP赏的照片，她和安孝燮亲密地脸贴脸合影，获得观众和粉丝们的一片欢呼。 然而最近网友发现这张照片被删除了。 而安孝燮也有相同的行为，在公开某张照片之后又删掉。



而最近两人又分别公开过在日本拍摄的照片，就有粉丝猜测他俩是不是同游日本，在秘密约会。 甚至有部份粉丝认为安孝燮的照片中被拍到的手是金世正的，但很快照片就被安孝燮删除，却又很快公开了同一组照片，只是删掉了被指有金世正手的照片。 粉丝们又推测这是安孝燮在测试网友和粉丝的反应。



最后TikTok上也发现了有人怀疑他俩正在交往的影片，据悉点击率已经超过了160万。 事情传回韩国后，又一次在韩网上发酵开来。 不过，安孝燮和金世正的传传也只是谣传，尚未确认。



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