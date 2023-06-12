人气男团 EXO 正规专辑时隔3年又8个月回归乐坛！今日将公开先行曲〈Let Me In〉并展开预售

官方今天下午六点（韩国时间）就会公开EXO先行曲〈Let Me In〉，内文也会持续追踪一并更新的～！

人气男团 EXO 将在7月10日以第七张正规专辑《EXIST》回归乐坛，专辑中一共收录了独具团队色彩的9首歌曲，并从今天起展开预售活动。





此次专辑是EXO自2021年6月发行特别专辑《DON'T FIGHT THE FEELING》后时隔约两年所发行的新专辑，也是继2019年11月第六张正规专辑《OBSESSION》后，时隔3年8个月所发行的全新正规专辑，中间成员们入伍、退伍又入伍，对粉丝「EXO-L」可以说是得来不易的新作品。

▼2019年11月的主打歌〈Obsession〉MV：



而先行曲〈Let Me In〉是一首抒情歌曲，结合了梦幻般的声音和表达出克制著情绪的歌声。歌词将恋人比喻成蔚蓝的大海，蕴含著即使深陷其中也要永远在一起那种不顾一切的渴望心境。在今年四月的粉丝见面会上也首度公开了这首歌的LIVE舞台引发热烈话题。



▼今年4月公开过的先行曲舞台〈Let Me In〉网友拍摄：



此次回归的专辑中，已入伍的KAI有参与录音和MV，而近期与SM娱乐出现合约纠纷的CHEN、伯贤和XIUMIN仍以坚定意志心系团队，同样也会和成员们一起展开回归活动。



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