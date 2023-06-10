aespa Karina出道前照片曝光，完全就是校花级别！网友：表白心应该收到手软吧～

aespa Karina的美貌再一次令网友沉迷。

5月1日，Karina和队友一起参加了jtbc综艺节目《认识的哥哥》的录制，因节目的风格，成员们都换上了校服，节目上班路上Karina就被捕捉到了美照，穿著校服亮相，头顶上还戴了黑色蝴蝶结，初恋脸+校园风，看得网友们直呼她是「校花学姐」。



아는형님 카리나 벌써 대박남 너무예뿌다 .. pic.twitter.com/ZRDp6xIBnT — 일일. (@11Wlals4) June 1, 2023

不仅如此Karina学生时期的旧照也在韩网上引发热议，素有「真人AI」之称的她即使是在被称为花田的K-POP界，美貌也是TOP级别。 学生时期的Karina已经是「完成型颜值」了，从大眼睛到高鼻梁，再到洋娃娃般的五官和黑长直发，完完全全抓住了人们的视线。 那个时候的她还没有现在的女团霸气，更多的是清纯、甜美气质。



看得网友和粉丝们评论：「学生时期告白信应该收到手软吧」、「应该有很多男生为她哭过」、「和现在根本没区别，太美了」等。

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