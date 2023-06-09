《坏妈妈》大结局！迟到35年的审判终於开庭，英顺再无遗憾许下来世心愿！李到晛&安恩真求婚合照超甜

《坏妈妈》昨晚更新大结局14集，收视率冲到开播以来最高记录12%！35年前英顺丈夫为讨公道惨遭谋害，如今强豪终於亲手把罪人送上法庭...！

JTBC新剧《坏妈妈》由李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。



*以下内容包含《坏妈妈》大结局第14集关键内容！



审判

强豪拉拢吴议员为宋会长的罪行作证，法庭上把强豪爸、黄秀铉、丁宗具等过往冤案全部带出重审，还请来两位难以否决的人证：黄秀铉跳海前藏起的儿子，以及吴议员的女儿荷英。 吴议员这才发现中了强豪的计，狠心污蔑女儿精神有问题，心痛的荷英哀求父亲回头是岸。 强豪宣布以多项罪名逮捕吴议员，旁听席里英顺压抑多年的情感终於爆发，站起来大喊：「万岁！崔强豪万岁！」（这段真的爆哭，罗美兰演技太好T^T）



生日愿望

村民们一起为英顺庆祝生日，英顺感慨失去丈夫更懂得儿子的珍贵，因儿子失去健康又领悟了身为妈妈的重要，自认度过了幸福的一生。 强豪请妈妈吹熄蜡烛，英顺默默许愿：如果有来世，希望成为强豪温暖慈爱的妈妈，再也不必像今生一样对他苛责为难。



英顺把自己和丈夫的戒指传给强豪和美珠，叮嘱他们将彼此视若珍宝、好好生活。 夜里强豪给妈妈唱摇篮曲，英顺在歌声中带著幸福的心情停止呼吸。 葬礼上，强豪再次唱起妈妈最爱的那首歌「我很幸福」，和大家一起开心地为妈妈送别。



求婚

强豪约美珠来山坡上拍结婚照，像爸爸当年那样和小猪一起向美珠正式求婚！（全剧终~）



安恩真在IG公开了当时的合照，留言说「美珠和强豪、睿尽、胥尽一起幸福地生活了很久很久」，终於是圆满的大结局啦~



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