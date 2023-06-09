【韩网热帖】最近被称为「小学生总统」的4代男团女团

大家认同现在的「小学生总统」是他们吗？

最近韩国小学文具店门口出现很多IVE和TXT周边商品的扭蛋机，还有TXT照片小卡、IVE随机钥匙圈、《Kitsch》同款太阳眼镜等等，甚至贩售这两组团的专辑kkk



몇년 전만 해도 초통령 방탄이였는데 투바투로 내리사랑된 듯 pic.twitter.com/yjUC49OG3R — 돌멩이 (@hehe39i) June 6, 2023

오늘 알파 문구 갔는데 아이브 키링 아이브 팝소캣 아이브 스티커 아이브 사진 아이브 어쩌고로 가득한 것을 보고 놀랐음 초통령이란 걸 실감함 아이브는 짱이야 pic.twitter.com/GqBB0FqfWw — 요이고 (@thisstillness) January 19, 2023

韩国网友评论：

1. 是真的，我们小区的孩子们直到去年都在听IVE的歌、买专辑、跳舞，今年开始在书包上挂TXT的小卡，两个团都很喜欢

2. 小区游乐场里都写著IVE和TXT成员的名字kkk

3. 看那种问小学生在听什么歌的影片，回答全部是IVE kkk

4. 我住小学附近，男学生也会唱著IVE的歌路过...

5. 他们最高的称赞就是「长得像张员瑛」kkk

6. 看来小朋友就是喜欢又高又美的公主王子那一挂

7. 我是5年级班导... 这是真的。 基本上女学生都超爱女偶像，有两个左右认真喜欢男偶像kkk会跑来炫耀小卡、说爸妈给买了TXT专辑

8. IVE真的认证kkk朋友女儿超爱IVE，天天出IVE的题考爸妈kkkk

9. 我教的小学高年级生全都是TXT YEONJUN粉丝kkk

10. TXT从几年前就是小学生总统了，高年级比低年级更喜欢他们。 IVE也许因为有公主的感觉，幼稚园小孩也非常喜欢。

11. 我教小孩跳舞，低年级小公主们对IVE相当疯狂kkk休息时间还会给各自定position、假扮成员玩kkk看著超好笑kkk

12. 上次去买IVE专辑时和一群小学女生混在一起kkk很多小孩说攒了零用钱来买专辑、妈妈买专辑作为礼物等等，太可爱啦kk

13. 我们公司组长有个4岁女儿，组长每天都在二手网站买小卡ᅲᅲ因为不会唱IVE的歌被嘲笑了，一整天都在喊委屈kkk

14. 只有人物换了，字体跟我那年代一模一样，好好笑kkk

15. 品质怎么跟从前一样啊kk只有团名从SES HOT换成IVE TXT kkk

16. 因为侄子认识了TXT，现在我也很喜欢kk

17. 原来我只有灵魂是小学生...

出处：https://theqoo.net/square/2823318703

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