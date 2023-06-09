《较量人生》职场派系恶斗再上演！想颠覆职场陋习，李沇禧与洪宗玄终将成为企业的牺牲者吗（EP.9 –10）

[有雷]写实职场剧《较量人生》上周虽然露出粉红曙光，不过这两集还是把主题拉回了工作。出身小公关公司的李沇禧习惯了自由发想，但来到大集团后发现太多因素影响著自己想做的事，想颠覆传统却屡屡让自己陷入危机。这次好友洪宗玄也加入了，两人会不会工作不保呢？

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在世容集团总成为焦点的朴允昭（李沇禧饰），再度发起了员工说出真心话的活动，超乎想像中的成功，虽然因伺服器超载的关系活动被迫中断，但仍在公司内掀起不少话题。此时她也向好友柳才旻（洪宗玄饰）表达，能够理解才旻爱上的对象，是自己的人生理想目标，不过才旻似乎对於允昭与徐东训（郑允浩饰）开始约会有点介意。



才旻团队中的女同仁怀孕了，内心相当纠结到底要不要告知同仁们。原本非常有望升迁，并且外派到旧金山出差，却因为可能与预产期撞期而不得不婉拒，并且向上级说出自己怀孕的事实。上级虽然表面鼓励她，但似乎言语中都有点芥蒂，非常在意她是否接下来会请长时间的产假。



才旻负责的一个蛋白粉专案，允昭得知公司正在暗中进行负面行销，而且是她隔壁的新人智孝负责的。虽然允昭已经与智孝沟通过，但智孝希望能够有好的表现，所以希望允昭不要告知组长。允昭并不支持负面行销，也就是暗中在社群媒体上打击其他品牌，包含之前允昭曾协助过的高蛋白面包店。甚至世容集团还找来允昭的前同事暗中进行负面攻击，让允昭相当为难。



最终事件还是闹大了，高蛋白面包店的老板因为生意一落千丈而大受打击，甚至因此重病入院，负面行销的手法被踢爆，而此案的负责人应该是朴允昭。而才旻也发现自己公司的蛋白粉产品似乎成分不佳而造成使用者有过敏反应，正向上追查著原料来源，发现世容内部似乎有人知道成分的更替，并且暗中提交假报告欺骗使用者。



允昭卷入了负面行销事件，却选择自己扛起责任向上级报告，本应受到停职处分，最后却由二组与三组的组长出面为她护航，表示这个决定以及做法并非允昭一人能够完成的。才旻却也因为看不惯公司包庇陋习而向记者爆料，报导一出同样被认为胳膊往外弯，这对多年好友，一同步入了人事委员检讨会，两人会因此丢了工作吗？



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