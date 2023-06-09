《較量人生》職場派系惡鬥再上演！想顛覆職場陋習，李沇禧與洪宗玄終將成為企業的犧牲者嗎（EP.9 –10）

[有雷]寫實職場劇《較量人生》上週雖然露出粉紅曙光，不過這兩集還是把主題拉回了工作。出身小公關公司的李沇禧習慣了自由發想，但來到大集團後發現太多因素影響著自己想做的事，想顛覆傳統卻屢屢讓自己陷入危機。這次好友洪宗玄也加入了，兩人會不會工作不保呢？

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在世容集團總成為焦點的朴允昭（李沇禧飾），再度發起了員工說出真心話的活動，超乎想像中的成功，雖然因伺服器超載的關係活動被迫中斷，但仍在公司內掀起不少話題。此時她也向好友柳才旻（洪宗玄飾）表達，能夠理解才旻愛上的對象，是自己的人生理想目標，不過才旻似乎對於允昭與徐東訓（鄭允浩飾）開始約會有點介意。



才旻團隊中的女同仁懷孕了，內心相當糾結到底要不要告知同仁們。原本非常有望升遷，並且外派到舊金山出差，卻因為可能與預產期撞期而不得不婉拒，並且向上級說出自己懷孕的事實。上級雖然表面鼓勵她，但似乎言語中都有點芥蒂，非常在意她是否接下來會請長時間的產假。



才旻負責的一個蛋白粉專案，允昭得知公司正在暗中進行負面行銷，而且是她隔壁的新人智孝負責的。雖然允昭已經與智孝溝通過，但智孝希望能夠有好的表現，所以希望允昭不要告知組長。允昭並不支持負面行銷，也就是暗中在社群媒體上打擊其他品牌，包含之前允昭曾協助過的高蛋白麵包店。甚至世容集團還找來允昭的前同事暗中進行負面攻擊，讓允昭相當為難。



最終事件還是鬧大了，高蛋白麵包店的老闆因為生意一落千丈而大受打擊，甚至因此重病入院，負面行銷的手法被踢爆，而此案的負責人應該是朴允昭。而才旻也發現自己公司的蛋白粉產品似乎成分不佳而造成使用者有過敏反應，正向上追查著原料來源，發現世容內部似乎有人知道成分的更替，並且暗中提交假報告欺騙使用者。



允昭捲入了負面行銷事件，卻選擇自己扛起責任向上級報告，本應受到停職處分，最後卻由二組與三組的組長出面為她護航，表示這個決定以及做法並非允昭一人能夠完成的。才旻卻也因為看不慣公司包庇陋習而向記者爆料，報導一出同樣被認為胳膊往外彎，這對多年好友，一同步入了人事委員檢討會，兩人會因此丟了工作嗎？



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