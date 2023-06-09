李帝勋与台粉预热生日! 台北见面会祭出六大福利门票周六启售

韩国男星李帝勋来台见面兼庆生！预计在7月2日於Zepp New Taipei举办【LEE JE HOON ‘VACATION’ FAN MEET IN TAIPEI】见面会的李帝勋，除了期待与台湾粉丝相会，李帝勋更有机会首度体验在海外与粉丝庆生，而台北场更祭出六大福利，门票将於本周六在ibon售票系统机台及网站全面启售。

无论是在《Signal》饰演特立独行的罪犯侧写师，还是驾驶《模范计程车》5283的计程车司机，又或是《Move to Heaven：我是遗物整理师》面恶心善的叔叔，李帝勋不断突破自我极限，用精湛的演技以及细腻的演出成为观众眼中的百变演员，在演出多部好戏后也终於有机会来和台湾粉丝见面，而恰巧活动后两天的7月4日是他38岁生日，相信这场台北见面会也将成为李帝勋难忘的回忆之一。



韩剧《模范计程车》系列叫好又叫座，剧中李帝勋化身菜鸟职员、囚犯、农夫、巫师、夜店保全等多种身份，先前上《刘QUIZ ON THE BLOCK》时，演技力连刘在锡都大赞，但他却谦虚表示「觉得我的底细都被看光了」，也为了各种角色会自己准备配件，会参考杂志、网路甚至其他连续剧、电影，就是为了要演得更贴近这些现实生活中会出现的人物；此外还透露为了《模范计程车》第二季特别健身且吃了很多牛肉，几乎没有摄取盐分，他透露因为拿到第一集剧本时，看到主角是脱掉上衣的状态，为了要完成编剧想要的，所以笑说自己是「当作人生最后一次演出『脱上衣』」，更喊话希望能与原班人马再拍第三季。



将在7月2日晚间6点於Zepp New Taipei举行的李帝勋【LEE JE HOON ‘VACATION’ FAN MEET IN TAIPEI】见面会，除了全场观众均可与他Send Off外，还可获得台湾场限定小卡乙份，购买VIP票价的粉丝们则可以拿到「专属小卡」之外，更有机会抽到「一对一合照」、「团体合照」、「亲笔签名明信片」等福利，门票将於6月10日(周六)13:14 在ibon售票系统机台及网站同步贩售。

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