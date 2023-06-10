兼具吉他手、键盘手、歌手以及舞者於一身的全能唱跳歌手「天才容」郑容和！安可三次唱不停「不想这样回去！」

歌手郑容和睽违多年再度来台开唱，在舞台上使出浑身解数的他，一开场就告诉大家他今天除了唱歌以及弹吉他，还会担任键盘手以及Dancer带来精采舞蹈！全场气氛超high！





郑容和染著一头金发，穿著全黑上衣与长裤，搭配帅气的长版白色风衣在尖叫声中登场，一连带来三首歌曲「Jellyfish」「Checkmate」「Energy」让全场立即沸腾起来。虽然郑容和因演出曾来过台北几次，不过总是来去匆匆，他透露这次为了感受一下真正的台北，昨天他还特别去某家星巴克里面坐坐呢！





郑容和开心地直呼「这个场地很漂亮，来玩个波浪吧！」，指挥全场粉丝一起由舞台到最远端来一次波浪舞，成果令他相当满意。他也说：「我是14年间一直all around状态的郑容和，这次的概念是all around，真是刚好符合我！我是歌手、创作歌手、吉他手、钢琴手、舞者、又是制作人，大家都知道在这里面最会的是跳舞……」逗得全场粉丝们哈哈大笑，不过他接下来的表演真的展现出他的舞蹈实力！





三首歌曲后他脱下白色风衣，放下吉他，改换上非常合身的黑色西装外套，开始载歌载舞的演出，演唱他在自己最爱的城市夏威夷所创作的歌曲。不过郑容和今日改口「最爱的城市是台北，夏威夷排第二了」让粉丝们开心不已





郑容和重新开启巡演后的第一站就是台北，只有今日一场让他感到有点可惜，很想每天一直表演下去。这次他更是特别著重於舞蹈部分，除了演唱之中体力满点在舞台上狂奔的他，还特别安排了与舞者共舞的桥段，也有带来类似音乐剧的精彩演出，郑容和笑说以前觉得到练舞室学跳舞很痛苦，那个门槛有点让他难以跨越，但是后来他越来越得心应手，觉得自己跳得真的很棒，还说「20年之后可能能够以唱跳歌手出道了！」





一开场就有演唱到自己与JJ林俊杰合作的歌曲「Checkmate」，也提到自己与林俊杰的好交情，郑容和表示林俊杰休假时也曾到韩国与他见面，今日表演前林俊杰也为他加油，也送上了祝贺的花篮，让他感到相当开心，也很珍惜两人相识的缘分。更用标准的中文发音演唱了林俊杰与阿Sa合唱的「小酒窝」，令歌迷超惊喜。粉丝应援排字还称他为「天才容」，让他相当满意赶紧来个大合照，全长超过两个半小时超诚意的演出，安可唱不停大喊舍不得离开！在成功举办台北的「ALL-ROUNDER」后，郑容和随即将前往香港、曼谷等地进行巡演。





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