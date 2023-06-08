《驱魔面馆2》剧本阅读照公开！「驱魔5人帮」原班人马回归，还有陈善圭、姜其永、金赫拉加入！

以同名人气网路漫画爲原作的《驱魔面馆》系列，最后一集以 10.9％ 的收视，刷新 OCN 历代电视剧最高纪录。日前宣布制作第二季，让许多剧迷都相当期待！

《驱魔面馆2》讲述因新能力和引进新成员而变得更强的恶鬼猎人组织「Counter」打败更加恶毒恶鬼们，痛快、破除恶鬼的英雄故事。



今日（8日）公开剧本阅读照，除了赵炳圭（饰 苏炆）、刘俊相（饰 贾模度）、金世正（饰 都哈娜）、廉惠兰（饰 秋梅玉）、安奭奂（饰 崔将岉）原班人马回归外。还有《机密同盟2》陈善圭、《非常律师禹英禑》姜其永、《黑暗荣耀》金赫拉和《坏妈妈》刘仁秀加入，完成华丽的选角阵容。



陈善圭饰演苏炆的恩人和热血消防员「朱锡」；姜其永饰演的「弼光」是吸收柜台能力的邪恶捕食者；金赫拉饰演全新的恶鬼角色「恶鬼盖莉」；刘仁秀饰演 Counter 的新面孔「赤峰」，是一个对一切都很陌生、生疏的傻里傻气的新职员。



制作组也表示：「随著具备新能力的 Counters 加入，将展开更加强大的 Counters 和变得更加恶劣的恶鬼之间的对决。比第一季扩大的世界观和规模，希望大家期待《惊奇的传闻2》。」而《驱魔面馆2》由第一季的刘先东导演执导，《驱魔面馆》（第14－16集）的金新春编剧执笔，预计在下半年播出。



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