《超人回来了》球星爸爸朴柱昊退役！混血三姊弟送花，妻子安娜向球迷行韩式跪拜大礼～

韩国足球运动员朴柱昊宣布退役。

朴柱昊藉著《超人回来了》的热播将影响力从球场带到了娱乐圈，他家的混血三姊弟娜恩、建厚、振瑀深厚广大观众的喜爱。今年36岁的朴柱昊宣布正式退役，并在6日对战蔚山现代球队，踢了职业生涯中的最后一场球。



朴柱昊之前曾效力过蔚山现代队，蔚山现代队的队友们就如同他的「娘家人」，这次朴柱昊退役，队友们们穿上了同样的T恤，为他举办退役仪式，三个孩子也在《超人回来了》摄影机的记录之下给爸爸送上了鲜花。



아빠! 마이크 줘요 6월6일 박주호씨 은퇴 경기에서 박주호씨 막내 아들 진우군 아빠에게 마이크 줘요 너무 귀엽다.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/krkT2swqJj — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) June 7, 2023

当天最感人的一幕则出现在了朴柱昊妻子安娜的身上，她在场边朝著蔚山现代队的球迷们行了韩式跪拜大礼，令球迷们非常感动。 朴柱昊也表示：「藉此机会想要队很积极地战胜了病魔的妻子说医生感谢。」 去年11月安娜传出患癌的消息，经过一段时间的治疗，身体状况有了极大的好转。 她这次亮相也令《超人回来了》的观众安心了许多。



안나, 건강해진 모습으로 찾은 남편 박주호 은퇴식 6월6일 박주호씨 아내 안나씨 건강해진 모습으로 찾은 나면 박주호씨 은퇴식 pic.twitter.com/kYULad0FAk — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) June 7, 2023

'박주호' 안나, 암 투병 중에도 내조…'큰절'로 감동 선사 박주호씨 은퇴 경기 에서 아내 안나씨 암투병 지금 많이 호전 되었다고 합니다.다행이지만 내도 큰절 감동 선사 한다니~ pic.twitter.com/809DfzhsxY — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) June 7, 2023

早前朴柱昊透露即将退役的心意时有媒体报导称是为了陪伴妻子抗癌，一度令所有人担心安娜状况不佳。 后来朴柱昊亲自解释，称：「我突然决定退役的消息一定让很多人感到意外吧，不过这是和家人、经纪公司等多方面进行交谈后作出的决定。 有传言说我因为妻子的健康情况恶化而选择退役，其实事实并非如此，她现在情况比以前好很多，没有什么大问题，请大家不用担心她。 球队高层和队友们都说我现在状态完全可以再至少踢一两年的，不过在我看来在我还能保持状态时，选择退役是正确的决定。 」

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