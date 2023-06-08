中国粉丝为应援EXO伯贤，在SM门口出动6辆卡车！韩网友：「早知道做卡车生意了、应该考取卡车驾照」

日前 EXO 成员 CHEN、伯贤、XIUMIN 通过法律代理人发表正式立场文，向 SM 娱乐通报解除专属合约。之后两方也持续发布追加声明，表明立场。

伯贤的中国粉丝为了给予应援，在今日（8日）出动6辆卡车停放在 SM 门口。卡车上分别写著「伯贤啊 想做什么就去做，我们支持你，我爱你」、「伯贤啊 只活一次的人生，这次就照著自己的心意走吧！你身后还有我们，别怕」、「不要感到抱歉、不要害怕，我们都会无条件支持你，因为你是边伯贤」等。

백현바의 6대 트럭들이 이미 SM사옥 앞에 대기하고 있습니다. 백현바는 트럭에 새긴 메시지처럼 중국팬들의 사랑과 응원을 백현이에게 전달하고 싶고 백현이가 행복했으면 좋겠습니다! 백현아, 오늘도 수고 많았어요, 항상 니 옆에 있을게요!@B_hundred_Hyun #백현 #BAEKHYUN pic.twitter.com/61lOvw6sPs — BAEKHYUNBAR (@BDbaekhyunbar) June 8, 2023

这也在 The qoo 引发热烈讨论，韩网友：「哇...6辆，卡车最近需求逐渐增加，加上电子看板一共多少钱」、「哈 早知道做卡车生意了」、「用卡车钱交违约金，那你们伯贤就是自由了」、「每辆卡车租一天大概在60万韩元左右，每个选项都不一样...最近卡车生意不错啊」、「最近专辑工厂和卡车看起来不错」、「应该考取卡车驾照」、「快点帮他支付违约金，这才是真爱」等等。

EXO 计划第三季度发行正规专辑，虽然途中传出 CBX 要求解约的消息，不过除了入伍的 KAI 之外，7名成员（XIUMIN、SUHO、伯贤、CHEN、灿烈、D.O.、世勋）日前也按照原计划拍摄 MV。今日下午，7人现身金浦机场将飞往釜山，SM方面也表示 EXO 将拍摄团体综艺。



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