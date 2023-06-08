李俊昊&润娥根本就是演艺圈的资优生！《欢迎来到王之国》公开正式预告&花絮称赞：这两位就是特别优秀

官方表示：「没有人一开始就能做得好，但偏偏这两人就是从开头就特别优秀～！」下周就要开播啦！大家准备好了没？

JTBC 全新浪满喜剧《欢迎来到王之国》（原译：King the Land）公开了2PM李俊昊和少女时代润娥的最新拍摄花絮，两人这次的宣传影片和剧照特别多，通常演员在人物设定和塑造形象上，都需要一段时间的适应期，不过两位主角就是表现得特别好，短时间内就完成了基本的设定，让官方忍不住在标题上就大力称赞他们。



▼从开头就表现很好的人在哪？就在这里，李俊昊和润娥的试拍幕后花絮，两人早就对彼此很熟悉，拍摄过程也非常顺利，花絮中还有润娥与高媛熙、金佳恩两位剧中好友的互动片段：



本剧讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千莎朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。





▼Netflix 也释出了《欢迎来到王之国》的中字正式预告，在一场拉锯的继承权争夺战中，一位迷人的继承人和一位以令人无法抗拒的笑容著称，却令他无法忍受的勤奋员工发生冲突。



▼主要演员第一排：李俊昊&林润娥

第二排：高媛熙&金佳恩

第三排：安世河&金载元



目前《欢迎来到王之国》已经在前天杀青，完成所有拍摄内容进入后制阶段，也预计在6月17日首播。





Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻