BIG Naughty 演出途中突然离开舞台，竟然是「去后台亲女友」！影片曝光后，遭网友指责：「公私不分」

本月4日，BIG Naughty（本名：徐东铉）参加《Ton＆Music Festival 2023》公演，他唱了〈Romance Symphony〉、〈Joker〉等经典歌曲后，还演唱未公开歌曲，点燃了气氛。

未公开歌曲演唱到一段落之后，BIG Naughty 突然跑出舞台，约30秒后又回来了，台下的观众们本来以为这是表演之一，但是随著在后台捕捉到的影片被公开，也引发争议。影片中，BIG Naughty 跑到后台亲了一位女性，营造出亲密的氛围。据悉，该女性是他的女朋友。

노래는 여친 위한 노래야 무대도 아직 안끝나고 여친랑 뽀뽀하러 갔어 팬들이 바보처럼 널 기다렸음 리얼 ㄹㅈㄷ무대#BIGNaughty #빅나티 #서동현 pic.twitter.com/Am4i8I6Dxm — zzzz0822cb (@dyhu66688) June 5, 2023

影片一公开也在韩网引发热议，网友们纷纷指责说：「因爲女朋友才从舞台上下来，这不像专业人士」、「公私不分」、「晕，如果是粉丝的话，肯定会认清现实」、「21岁就是成人了，工作途中去亲亲？」、「那个女朋友是那个初恋吗」、「在舞台途中跑出去是真的，看推特发现摄影师也在东张西望寻找他呢」、「看来要成爲黑历史了 哎哟」等等。

7日凌晨，BIG Naughty 在直播亲自提到自己的争议：「在《Ton＆Music Festival》上，我好像有过轻率的部分，对不起。」反覆道歉后，他也说道：「我认爲边做音乐边做自己想做的事情，是值得感谢的事情，以后也会一直怀著感恩的心生活下去，从来没有想过轻视工作或这些事情。」



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