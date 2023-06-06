韩版《想见你》→《走进你的时间里》剧照再公开！全汝彬抱著安孝燮，两版剧照都好有CP感！

《走进你的时间里》是翻拍自人气台剧《想见你》，当时消息一公开也让许多剧迷都相当期待！

剧情描述2023年的「韩俊熙」因怀念一年前去世的男朋友「具延准」，听著歌曲〈You to Me Again〉，意外灵魂穿越到1998年的「权珉周」身上，并遇见了和男朋友相貌相同的「南时宪」，与暗恋权珉周的「郑仁圭」，展开三人之间的故事。

今日（17日）Netflix 方面公开新剧照，是全汝彬抱著安孝燮，两人深情地看著彼此，两版的剧照都很有CP感呢！让不少网友表示：「安孝燮好帅啊」、「两人看起来好搭」、「好有氛围感，已经期待播出」、「始祖鸟最近的剧好多」、「好喜欢全汝彬的气质」等等。



在《走进你的时间里》中，安孝燮饰演一心一意地爱著韩俊熙的「具延准」，以及在1998年以帅气外貌和活泼性格独占女同学人气的「南时宪」；全汝彬饰演具延准的女朋友「韩俊熙」，因怀念去世的他，意外从2023年灵魂穿越回1998年「权敏珠」的身体里；姜勋则饰演生活在1998年的「郑仁圭」，因发现自己暗恋的权敏周喜欢上自己的好朋友南时宪，在友情和爱情之间产生矛盾。



而《走进你的时间里》由《只是相爱的关系》、《我的王国》金镇元导演与《Baby Sitter》崔孝妃编剧合作打造，预计在9月播出。

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