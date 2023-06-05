BTS JIN入伍前4天听到「粉丝会喜欢」就答应出演《SUCHWITA》！感性自白「我其实是不应该出道的人」

真的是宠粉宠上天了～，ARMY粉丝们听到 JIN 的声音不只是怀念，还看著预告大哭出来了…。TAT

BTS 防弹少年团 SUGA 的人气网路访谈节目《SUCHWITA》（SU吹打）最新预告释出，这一次的神秘嘉宾让网友们纷纷看哭了，他就是 BTS 的队内大哥 JIN，没想到还能够看到他出演节目，所以很多人都感到非常吃惊。



▼预告，完整内容将在6月10日的晚间十点(KST)播出：



JIN：「我现在应该正在认真履行国防义务，我肯定会表现得很好，所以别太担心，以后也不要忘记我们BTS，也请继续支持我们。」SUGA则接著说要约JIN上节目真的很难，这场节目还是入伍前四天才录制的。之后JIN还补充说明，成员们提议如果粉丝们看到他们一起录节目，粉丝们肯定会很喜欢的，听到这句话，JIN二话不说就答应出演了。



中间还预告了许多感性抒发心情的片段，其中JIN说到自己其实是不应该出道的人：「因为我没什么擅长的东西，歌也唱得不好，舞也跳得不好，没有什么可以展示给大家看的。」SUGA听完立刻反驳道：「怎么会没有擅长的东西呢！目前在我们队内，没有任何人能侵犯哥的领域。」一句话肯定了JIN无可取代的地位。



两人也将公开许多过往的回忆，除了是旧同房室友之外，JIN说如果还要再次同居，无条件会选择SUGA…等等，更完整的节目内容将会在6月10日的晚间十点(KST)播出。



JIN於去年12月13日入伍，预计於2024年6月12日退伍。

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