Rain喊话金钟国少运动「以免折寿」！写给未来大嫂：「如果他在外面洗澡，一定是去玩铁了」

金钟国的回应根本crazy~话说回来Rain也是健身狂人，有资格对金钟国碎碎念吗XD

Rain上月25日在个人IG分享和金钟国的对话，让不少网友笑翻。 Rain先是传给金钟国一则新闻「肌肉运动做太多反而提高死亡风险？」 ，留言说：「大哥，现在该减少一点了……」

没想到金钟国竟回覆：「哈哈哈，我宁愿早死。」 Rain坚持劝阻：「那么至少减到一天（运动）一次吧！切拜。」 金钟国略带敷衍地表示：「呵呵，好，我试试吧……」



Rain公开这段对话时还留言写下了对金钟国未来夫人的一段话，语重心长拜托她理解金钟国：「致未来大嫂……我们大哥把蛋白粉当饭吃的时候，请谅解。 我们大哥每晚消失2小时的时候，请体谅他正在健身房玩铁。 我们大哥中秋新年过节时说要出门一趟的时候……望知悉他是在和我一起玩铁。 如果思考他在神水边的话，请当做是我。跟我们大哥牵手的时候如果感觉像摸到乌龟壳，也敬请谅解。 如果我们打个突然不知在哪洗了个澡回家，请这样想：他是去玩铁了啊。」



虽然Rain嘴上这样讲，其实他也是出名的自我管理达人，出道20多年一直保持著8块腹肌好身材，现在也会每天运动两次。 今年4月他在IG限动PO出健检结果，里面竟然写著「体重偏高、请规律运动健康饮食」，令他十分不解：「我该进选手村还是换个职业呢.……每天运动两次耶，是不是机器出错了……」



粉丝们看到Rain对金钟国的忠告后纷纷留言：「哥，您也不遑多让哦」、「哥也减少一些吧」、「谁在劝谁少运动啦」XD



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