BTS防弹少年团柾国7月14日SOLO出道？ 疑4月赴美与世界级制作人合作录音，所属社回应了！

今日据韩媒报道，防弹少年团人气成员田柾国将在7月14日发行包含英文歌曲的个人专辑，正式作为SOLO歌手出道。

柾国曾在SoundCloud分享多首自作曲《Still With You》《My You》等，并为网漫《7FATES： CHAKHO》演唱OST《Stay Alive》，去年还参与了卡达世界杯主题曲《Dreamers》，更经常在SNS分享翻唱影片，不断证实音乐实力。



在尚未发行个人专辑的情况下，柾国尽凭《Stay Alive》、《Dreamers》、与美国歌手Charlie Puth合作的单曲《Left and Right》这三首歌，用409天时间成为最短时间内Spotify播放量破10亿次的K-POP个人歌手。



今年4月，HYBE娱乐议长房时赫曾通过IG分享与柾国一起在美国录音室与知名唱片制作人Andrew Watt、加拿大唱片制作人Cirkut的合照。 Andrew Watt曾与Sam Smith、Justin Bieber、Cardi B等大牌艺人合作，多次获得Grammy「年度制作人」等奖项，令人对柾国的正式专辑更加期待。



HYBE娱乐的美国CEO Scooter Braun意味深长留言道：「见证历史总是很有趣。 这些时刻是如此重要。 这是一个大事件。」



对於柾国的SOLO专辑，BIG HIT MUSIC含蓄回应称：「日程确定后就会公开。」 静候柾国成为BTS第6位SOLO出道的成员啦！



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