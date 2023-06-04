IU&李钟硕的秘密约会地点公开！私密性超好的度假村，一晚500万

顶流CP出国旅游会选择住在哪里呢？ 想必大家一定非常好奇吧！

K-POP界小天后IU和韩剧界男神李钟硕去年爆出恋情，两人同游日本时被拍到就此恋情曝光，双方爽快认爱，造就了韩娱圈又一对顶流CP。 当时李钟硕和IU藉由工作行程飞往日本，在结束工作后两人又先后来到了日本名古屋某高级度假村，享受了3天2夜的耶诞节假期。



最近Mnet节目《Girl's night out》就介绍了IU和李钟硕住过的这家高级度假村，度假村位於伊势志摩国家公园内部，是不少明星艺人去日本名古屋旅行时入住的首选。 据说IU和李钟硕当时选择这里完全是因为酒店全方位保证客人们的隐私，不仅有专人接送，甚至连办理入住手续都可以全程保密，再加上整个度假村只有24个套房、4栋独立别墅，客房少也就意味著人流量少，这也是明星们愿意来此的原因，可以避开人群更好地休息。



度假村里的每间客房都配备了温泉设施，足不出户就可以享受温泉。 最厉害的是每间客房还配有4名管家，若有坐轮椅的客人入住，度假村会连夜在客房与大海之间铺路，方便客人进入。 客人想吃传统寿司的话，酒店也会派直升机飞往其他城市空运来最新鲜的食材。 高端的服务自然费用也不低，据悉套房一晚的价格为300万（韩币，下同），独栋别墅则高达500万。

《Girls Night Out》节目组方面表示，自从IU和李钟硕在这里约会后，这个度假村变得非常受欢迎。

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