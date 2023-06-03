又是回忆杀！Miss A Fei现踪韩国探班SJ-M周觅&银赫，希澈也穿招牌拖鞋登场XD

Fei 2月才和Min在美国合体！没想到现在现踪韩国，和周觅感情真的很好啊！

‎Super Junior小分队M（SJ-M）周觅近期找队友银赫回归助阵，合唱的〈Mañana〉颇受好评‎，而昨（2）日的音放KBS《Music Bank》打歌，后台有Miss A出身的Fei（王霏霏），还有Super Junior大队成员希澈！



从周觅、希澈IG发布的照片可见，四人在《Music Bank》后台著名的楼梯间「打卡景点」拍照，各自摆Pose宛如拍摄画报似的，周觅银赫穿打歌服，Fei戴著墨镜小露蛮腰一身轻便，希澈则是熟悉的白袜子配红拖鞋登场。



周觅说四人是复仇者联盟，希澈也很同意的留言「对，就是这个！！像电影海报一样」，希澈发文说「这是那个有名的音乐银行打卡区吗？！」，Fei在底下留言「真的很开心，欧巴^^」。



都身为从中国赴韩异地打拼的爱豆，周觅和Fei感情一直相当好，从韩国到中国都是、都一直保持联络，周觅也另外发布了双人合照写「谢谢我亲爱的Fei，爱你」。和银赫、希澈也有另一组Super Junior合照，周觅说：「今天为我加油的希澈哥，果然我哥很帅（大拇指）。」还用中文写下「我爱你」。



Fei在Miss A解散后多在中国活动，惊喜访韩是许多粉丝都没料到的，这四人的合体对二代团粉丝来说肯定也是回忆杀。另外也有人对希澈久违和队友合体跳舞很是欣慰。



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