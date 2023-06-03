aespa Karina IG突遭封锁！疑因疯狂点赞小动物被误判机器人，宁宁搞笑留言再引关注

网：现在全世界都知道Karina喜欢刺猬鳄鱼和胖猫猫啦XD

人气女团aespa出道3年，近日成员们终於如愿开设个人IG，立即引起大量关注。 其中Karina的个人帐号是「katarinabluu」，上月22日公开后仅PO出一张队友合照，一天之内就突破200万追踪人数，现在已超过350万！



成员们纷纷通过个人帐号积极分享日常、与粉丝交流，随著aespa前往法国参加坎城影展，Karina也积极通过IG分享出国工作日常。



然而日前Karina突然在Bubble哭诉账号被封，语气十分委屈：「有人知道我的IG为什么被停掉吗？ 果然是因为没有蓝勾勾吗。 赶快... 还给我...」

网友点进Karina IG发现该帐号已不可见，之前的PO文也全部消失。 Karina透露已经申请解封但还需一天时间，反省道：「我不会到处点赞了... 我们到昨天为止不都好好的吗...」



현재 인스타 오류로 계정 막힌 듯한 카리나 pic.twitter.com/jHXABK16h9 — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) June 2, 2023

提到「点赞」，很多网友猜测Karina帐号被封锁正是因为点赞了太多可爱小动物的照片。 之前Karina点赞拍X光的小刺猬，队友宁宁还特地跑来留言：「Karina有点赞。」（宁宁的个人帐号ID是「我不是宁宁」XD）



幸好经过一天后Karina帐号已於昨日获得解封，令她开心地再次连PO多张照片，还给自己加上酷酷太阳眼镜，在限动留言：「Karinabluu修复完成。」



网友纷纷被Karina的遭遇逗笑：「现在大家都知道刘知珉喜欢看刺猬恐龙鳄鱼和大胖猫啦」、「她说不会再到处点赞了kkkkk」、「怎么这么可爱」、「只是点赞小刺猬而已，为什么要封锁她！」、「仿佛能听到她可怜巴巴的声音ᅮᅮ」、「语气也超可爱」、「赶快加上蓝勾勾吧！」



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