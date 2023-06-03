最高颜值「夫妻档」来了！金秀贤＆金智媛《眼泪女王》绝美婚纱照曝光，期待婚礼场面啊～

新剧《眼泪女王》（泪之女王）由《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》、《爱的迫降》的朴智恩编剧执笔，和《需要浪漫3》的张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》的金熙元导演共同执导。

该剧由金秀贤、金智媛主演，讲述一对财阀夫妇将克服惊险的危机，创造奇迹般的爱情故事。预计是一部有朴智恩作家特有的幽默和让人一起感受到家人的珍贵的感人电视剧。编剧、导演、演员阵容都非常厉害啊！

剧中，金秀贤饰演首尔大学法学院出身的律师，QUEENS集团法务理事＆QUEENS百货法务组长「白炫优」一角；金智媛饰演QUEENS集团第三代财阀、QUEENS百货店的高傲女王「洪海仁」，两人是夫妻。



两人剧中的婚纱照近日也在网路上曝光，让网友纷纷表示：「金智媛真的跟谁都好有CP感」、「第一次在金秀贤的剧看到婚纱照」、「两人好配」、「好想快点看播出」、「好喜欢这个组合」、「两人都有颜值、有演技，真的好期待」等等。

아 미친 눈물의 여왕 웨딩사진도 있어???

김지원 김수현 웨딩사진이라니..

이 둘 조합 벌써부터 환장해 pic.twitter.com/SgD7jRTFuq — 빈 (@binri_) June 1, 2023

除了金秀贤、 金智媛外，还有朴成勋、郭东延、李主傧等人加入。郭东延饰演洪海仁（金智媛 饰）的弟弟洪秀哲，有趣的是郭东延之前在《三流之路》曾饰演过金智媛「前男友」，这次则变成了「亲弟弟」，两人的合作也令人期待呢！而李主傧则饰演洪秀哲的妻子。



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