「PEAK TIME」最强男团VANNER、SEVENUS与M.O.N.T九帅7/15来台

堪称今年最精彩、各团实力最接近的「PEAK TIME」节目，自播出后便受到庞大粉丝关注，随著每个团体一步一脚印朝著梦想迈进，节目赛制过程中，不但有辛酸痛楚，也有著丰富的情感堆积，让不少粉丝自愿化身啦啦队，不吝啬成为他们的坚强后盾，而其中冠军VANNER的五位成员泰焕、GON、慧成、Ahxian、泳光；亚军SEVENUS的两位成员Heejae、Ireah，以及第六名M.O.N.T的两位成员Bitsaeon、Roda，共九位人气实力小帅，也确定7/15要来台北举办「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」与粉丝见面了！

VANNER x SEVENUS x M.O.N.T日前成功在5/5、5/6与5/7共计五场於首尔，6/24、6/25将於釜山演出后，在累积超高口碑下，三小团也将移师台北，在所有粉丝面前展现出最精彩的表演！VANNER、SEVENUS与M.O.N.T聊到即将来台会粉丝的心情，纷纷不约而同表示：「比赛时，我们只能透过社群接受你们的打气，这次能够亲自来到大家面前，我们非常期待，除了将带来最精彩的演出外，我们也希望能亲自跟所有粉丝答谢，大家的鼓励我们都收到了！」。



被官方誉为「优质打工偶像」的冠军团VANNER，五位成员泰焕、GON、慧成、Ahxian、泳光在「PEAK TIME」初登场时，就是以边打工与边练舞的双向进行姿态实践梦想，团员彼此成为彼此的支柱，早上打工、晚上练习，从一间简陋的超商地下室开始，到成功站上舞台发光，VANNER不因演艺圈光环而忘记初衷，其精神感动无数粉丝，最后不负众望拿下冠军，问其成功之钥关键在哪里？VANNER表示就是「不放弃！不放弃！坚决不放弃的决心！」。此次演唱会也会演唱「PEAK TIME」的新歌「Skyscraper」、总决赛冠军歌曲「Prime Time（Prod. Ryan Jhun）」等，相信届时会让现场粉丝全面尖叫！



SEVENUS的成员Heejae与Ireah是「PEAK TIME」的亚军双人团体，透过节目里演唱「HELLO」得到「今年最佳开场」的好口碑，同时也荣登最受关注度的团体之一。SEVENUS这次台北演唱会，两小帅开出承诺，要以被验证的完美舞台魅力与超强的音色实力，谢谢所有粉丝的厚爱。而M.O.N.T成员Bitsaeon与Roda，则是从「PEAK TIME」第一回合开始，就得到了评审老师的肯定赞赏，一路下来过关斩将，累积现场演唱实力无庸置疑，加上完成多次海外单独演唱经验的他们，其扎实的演出稳健度，也绝对不会让大家失望！

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