继《喜欢的话请响铃2》后时隔2年回归小萤幕！金所泫与《还魂：光与影》黄旼炫合作，主演新剧《无用的谎言》剧照公开

等金所泫妹妹很久啦～终於有新作品可以看了！

预计於下月（7月）24日首播的tvN新月火剧（周一、二）《无用的谎言》，描述拥有听出人们说谎的能力而无法相信任何人的女人，以及拥有无法说出口的真相的天才作曲家，两人相遇后所展开的「真实探测」罗曼史。

金所泫饰演「穆率熙」，能够听出对方所说的是否为谎言。听著世上所有谎言成长的她，虽然拥有此独特能力，却认为这是种诅咒而非祝福。当她对人类的信任已然跌落谷底，某天却遇见有点可疑、从不说谎的邻家男子「金道河」，让她的生活就此展开新局面。

黄旼炫饰演「金道河」，是位明星作曲家却怀有无法说出口的秘密，於是以「不露脸」的方式作曲并生活著。自从与率熙成为邻居后，逐渐找回笑容。







尹志温、徐志勋、李诗宇则分别饰演J娱乐公司的代表「赵得灿」、正义感爆棚的刑警兼率熙的初恋情人「李康民」、被称为「国民妹妹」的SOLO歌手「夏温」。五位年轻演员将带来兼具怀疑又令人心动的爱情喜剧。







官方於近期公开最新剧照，俊男美女、相当养眼。制作组表示：「金所泫与黄旼炫的化学反应超出期待以上，两人在剧中从尴尬的邻居变成彼此唯一的救赎，完美展现反覆变化的叙事。」这是金所泫继《喜欢的话请响铃2》后时隔2年回归小萤幕，粉丝们纷纷表示：「等很久了！」；而黄旼炫在《还魂》及《还魂：光与影》中饰演完美贵公子「徐律」，令观众印象深刻。

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