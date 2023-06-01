【韩网热帖】SM在旧东方神起5年期间支付给每人的酬劳是22亿韩元

小编小提醒一下，以下报导来自2009年8月5日《中央日报》！

为东方神起三位要求解约的成员担任法律代理人的林律师表示，SM娱乐称已支付110亿韩元现金和高级进口车，但分给5位成员并扣除税金等费用后，相当於1个人1年获得酬劳2亿韩元：「去年拥有最顶级人气的歌手收入只有2亿，谁能接受呢？」

重点：22亿还是税前。

韩国网友评论：

1. 五年只有这样？太过分了...

2. 以当时东方神起的人气来说，真的很少...

3. 东方神起可是TOP中的TOP，出道5年一直都是

4. 当时得知每人每年只有2亿真的超受冲击，他们在日本赚的钱有几千亿了吧，C8

5. 流氓公司，真是奴隶合约

6. SM仍是90年代黑道的思想，该完蛋了

7. 偶像大多是从未成年开始，公司干的是人事吗

8. 累得要死只给22亿，谁不生气啊

9. 每周工作7天没时间睡觉，不停拍广告、录专辑、往返日韩巡演，粉丝也是购买力最高的群体，这样的TOP级偶像年薪只有2亿kk奴隶吗？

10. 光是他们在日本赚的钱都够一人分一百亿

11. 想想《MIROTIC》时期，一个月2亿还差不多

12. 我还记得当时东方神起的杀人行程，一天坐3次飞机往返日韩...

13. 幸亏这3位成员带头，其他娱乐公司才修改了合约时限

14. 还有人骂他们财迷心窍，C8 kkkk

15. 居然还有人为SM护航，真是主动当奴隶啊

16. 当时以为那三人是财迷心窍才出走，现在看来真的太少... SM还不让三人上电视，虽然SM说不是他们干的，但怎么可能不是

17. 之前不了解真相、对JYJ印象不太好，真是对不起。 SM真的太差劲了。

18. 旧东方可能连那2亿都没拿到，因为SM说结算金额是负4千万kkk那辆进口车也是公司的车，记得是不想以法人处理才借用成员名义？ 好像还是租来的kk

19. JYJ出走是2009年，谁能想到时隔14年又发生相同的事

20. SM啊，乖乖给钱啦！

出处：https://theqoo.net/square/2818028710

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻