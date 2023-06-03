VERIVERY 7月带新辑再来台 挑战一日两场最长安可时间纪录

上次唱不过瘾，所以这次他们要加倍奉还！韩国男团VERIVERY宣布要在7月22日再度来台，举办【2023 VERIVERY FAN-CONCERT [DREAM SHOP] in TAIPEI】，对於一年能够来台北两次，成员们都超级期待，除了能再度吃到美食，是否会突破上次安可45分钟的纪录，更令粉丝相当期待。

VERIVERY日前推出第七张迷你专辑「Liminality - EP.DREAM」，主打歌「Crazy Like That」MV在YouTube仅用三天就突破1千万浏览次数，他们也在作品中各自展现不同的创造力，无论作词作曲还是编舞、制作通通难不倒这群「创作idol」，出道四年来也著实朝著自己的目标、自由自在的前进，在完成首次巡回、甚至音乐节目第一名，队长东宪日前接受访问时有感而发的表示「能拿下奖项应该就是我们成长的证明吧。」



而对於去年挑战美国巡回印象最深的事，冈旻透露在那段期间曾跟东宪大吵一架，坦承自己当时心态不成熟，事后反省知道是自己的问题，在巡回期间让大家操心；东宪回想起当时的情形，表示这次吵架是VERIVERY成军以来最严重的一次，但他也称赞冈旻有所成长，之后遇到困难也都能迎刃而解。





这次见面会将从6月24日的韩国场出发，中间经过日本，7月22日会在台北三创生活园区Clapper Studio再度与台湾粉丝相见，只要购票除了可以获得「全场与VERIVERY的Hi-Touch」、「台湾场限定小卡组」，还有机会可抽「与VERIVERY合照(10人/组)」、「亲笔签名小卡组(6位成员/套)」、「亲笔签名拍立得」等福利，门票将於本周日6月4日13：14分在ibon售票系统机台及网站同步贩售，23日还加码举办最新迷你专辑的签售会。

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