N.Flying 双主唱来台会粉丝 6月10日售票

韩国实力派乐团 N.Flying 今年5月20日迎来出道8周年，虽然成员们陆续入伍，吉他手车勋已於3月20日当兵，贝斯手徐东成在5月8日入伍，紧接著鼓手金宰铉在5月25日也履行国防义务，但组合在八周年的5月20日发表新单曲 [Once in a BLUE MOON] 献给 N.Fia，感谢这8年来一路陪伴，未来会一起携手走下去。

N.Flying 双主唱李承协和柳会胜将带来新的表演，於7月30日来台在 Zepp New Taipei 举办「2023 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'FOREST OF 2RAVELERS' IN TAIPEI」演唱会，活动票价为均一价 NT$4200（一楼站位区及二楼座位区），两人唱功一流，除了会带来不同以往的表演外，将举办面对面专辑签售会，购票者活动结束后均可参加粉丝欢送，更会有机会抽到合照(十人一组)、签名海报、签名拍立得。活动门票将於6月10日（六）中午12点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖。





【 2023 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'FOREST OF 2RAVELERS' IN TAIPEI 】

活动日期 ⎪ 2023年07月30日（日）

演出时间 ⎪ 18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点 ⎪ Zepp New Taipei（新北市新庄宏汇广场八楼）

启售时间 ⎪ 2023年06月10日（六）中午 12:00

售票系统 ⎪ 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

主办单位 ｜ 希林国际 Chillin International

协办单位 ｜一六三娱乐股份有限公司、VIBE MAKER 希波企划





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