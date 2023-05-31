日网票选最适合为Disney配音的9位候补KPOP男偶像，BTS Jimin & SEVENTEEN DK现正领先中！！

（封面图源：FB@SEVENTEEN、BIGHIT MUSIC、동방신기(TVXQ!)、NCT、SM娱乐、IG@xiaxiaxia1215）
究竟是谁拿下最后的胜利呢？！
日网danmee近期最热门的票选项目为「最适合为Disney配音的KPOP男偶像」第一、二名相当激烈，9位候补人选中（截稿时间5月30日18:17），SEVENTEEN成员DK拿下14,747票，BTS防弹少年团成员Jimin拿下14,638票，因为票数相近两人的名次不停地交换中，投票截止日期为5月31日的周三上午11:00。
（图源：日网danmee截图）
▼5月31日09:15最新战况，BTS Jimin反超领先中。
（图源：日网danmee截图）
【投票网址】
PS：以下为昨日截稿时间5月30日18:17的投票数据。
▼SEVENTEEN李硕珉DK（14,747票）
DK（图源：FB@SEVENTEEN）
▼BTS朴智旻Jimin（14,638票）
Jimin（图源：FB@BIGHIT MUSIC）
其他候选人还有…
▼JYJ金俊秀（945票）
金俊秀（图源：IG@xiaxiaxia1215）
▼NCT道英（892票）
道英（图源：FB@NCT）
▼东方神起 沈昌珉（513票）
沈昌珉（图源：FB@동방신기(TVXQ!)）
▼EXO边伯贤（485票）
伯贤（图源：SM娱乐）
▼ENHYPEN李羲承HEESEUNG（203票）
李羲承（图源：FB@BELIFT LAB）
▼TXT姜太显（163票）
太显（图源：FB@BIGHIT MUSIC）
▼SHINee温流（78票）
温流（图源：SM娱乐）
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