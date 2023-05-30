李升基节目中提老婆李多寅爱意藏不住：她是个非常好的人！姜镐童听完感动到眼里有泪花

李升基在新节目中公开提到老婆李多寅，表达了对她的满满爱意。

TV朝鲜新综艺《兄弟拉面》中公开了李升基对婚后美好憧憬的内容。 正在和大哥姜镐童吃宵夜的李升基一边用手机拍食物一边说「要告诉她我在吃什么」，姜镐童好奇地问：「给谁？」 李升基回答：「老婆，现在是我老婆了。」 接著姜镐童又询问李升基求婚的故事，李升基说道：「大家都以为我求婚仪式很隆重，其实什么都没准备，就问了她一句而已。」



李升基向众人讲述了自己幸福的婚后生活，「婚后和老婆聊了很多关於以后要如何生活的话题，我俩都怀著要做好事好好生活的想法，她真的很好，而且我们观念相同，价值观相似，应该可以幸福地去做好事。」 表达了对爱妻无限信任和爱意。 听到李升基真心话的姜镐童十分感动，眼睛里闪烁著泪花，一旁的裴仁赫调侃道：「你哭了？」 姜镐童急忙解释：「这不是悲伤的眼泪，是感动的泪水。 与很多人的关系都是从同事开始，因为节目相遇，升基和我并非只是单纯的前后辈关系。」 李升基也称：「我和哥哥即使私下不见面，1-2年只联系一次感情也不会生疏。」



最后姜镐童作为大哥、作为前辈告诫李升基：「你作为艺人受到了很多人的喜爱，希望你不要忘记初心，去成为更好的演员、更好的歌手、更好的综艺人。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻