宋仲基坦言「当爸爸是人生最重要的事」，期待与梁朝伟合作

宋仲基近日接受新浪娱乐采访，全程几乎都用英文对答，聊到妻子和即将出生的小孩时满脸幸福，更透露最想合作的中国演员就是梁朝伟。

宋仲基透露平常与妻子交流都用英语，聊到被人称赞baby face时，更主动提到宝宝话题：「我不惧怕变老，我很快就要做爸爸了。 我不在意我的baby face，我在意我真的要有baby了。」 宋仲基称不在意宝宝性别，一旦给宝宝起名就会公布给大家。



宋仲基表示成为父亲是他人生中最重要的事情：「我一直梦想成为一名父亲，因为我真的很爱我的爸爸。 我身上所有好的东西都是来自父亲对我的影响。 从小我就梦想将来也能成为像我爸爸一样的好爸爸。」 宋仲基认为自己当爸会是比较顽皮的风格，开心之余亦担心能否做得足够好，经常和太太就此讨论，相信两人齐心努力一定可以做到。



宋仲基本次参加坎城影展带来了零片酬出演的新作《祸乱》，但他很羞於提及零片酬话题，称剧本本身很值得被拍出来，他只想让电影更完美、不想超出预算，笑道：「如果我要片酬，我的片酬会很高。」

片中他颠覆以往形象饰演沧桑中年人，让很多人感到意外，但宋仲基认为自己一直是同一个人，只是每次演戏时用到不同部份。



最后被问到最想合作的中国导演或演员，宋仲基毫不犹豫选择了梁朝伟：「他在韩国也有很多粉丝。 我爱他，人人都爱他。」 宋仲基目前还未见过梁朝伟本人，笑称见面时可能「不敢看他的眼睛」。



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