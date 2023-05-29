金泰希&林智妍主演的悬疑新剧《有院子的家》首波角色预告公开，幸福美满的幻想破灭只要一瞬间！

【影片】官方透露剧情走向将会反转、反转再反转个不停！六月我最想看的就是这部韩剧了。

Genie TV X ENA 悬疑惊悚新剧《有院子的家》释出了两位女主的特写海报以及首波预告，开头画面和背景音乐给人剧版《寄生上流》的氛围感。



剧中讲述因后院传出了可疑气味而相遇的珠兰（金泰希 饰）和尚恩（林智妍 饰）的惊悚悬疑故事，一边是人人都羡慕的完美家庭，一边是被长期家暴的可怜女人。



▼首波预告，后院传出的恶臭味让金泰希感到非常不安，下一幕林智妍就问：「你杀过人吗？」



▼今日公开林智妍饰演的尚恩角色预告，开头冷冷说了一句：「我老公死了。」丝毫不带半点感情。

【人物简介&最新剧照】

▼金泰希饰演的「珠兰」拥有人人羡慕的完美家庭，住的房子里有院子，丈夫是医生、儿子也帅气又聪明，过著幸福富足的生活，但某天在后院闻到可疑的味道后，她的日常生活出现了裂痕并陷入混乱之中。



金盛吴饰演珠兰的丈夫「在浩」，是个能力出色的完美主义医生，但自从家里后院散发出可疑味道之后，开始与妻子发生矛盾。



▼林智妍饰演梦想摆脱卑微现实的家暴受害者「尚恩」，住在破烂不堪的出租公寓里，在遇上了有著完美幸福生活的珠兰之后，人生出现了转机。



崔载林饰演尚恩的丈夫「允范」，是名制药公司的职员，长期对妻子家暴的施暴者。



ENA《有院子的家》由《请输入检索词WWW》、《二十五，二十一》的郑志贤导演执导，预计在6月19日首播，GENIE TV 同步上线。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻