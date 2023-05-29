照片公开的顺序也要撕番位？BLACKPINK粉丝不满Jisoo照片排在金妍儿后面

官方上传照片的顺序都能引发粉丝的不满。

28日，金妍儿、BLACKPINK Jisoo、李俊昊、丁海寅和New Jeans谐潾等人出席了在首尔圣水洞举办的DIOR BEAUTY活动，DIOR BEAUTY的官方IG上公开了明星们的活动照，最先公开的是金妍儿的照片，Jisoo的照片则被放到了后面，没想到上传顺序竟遭到了部份BLACKPINK粉丝的诟病，因为他们认为Jisoo身为品牌的全球大使不应该被放到第二的位置，有粉丝留言抗议，表示：「 Jisoo作为全球大使居然被第二个公开」、「麻烦你们尊重她，她是全球大使啊」等。



实际上金妍儿是韩国首个DIOR全球大使，她的粉丝也出面维护，与Jisoo的粉丝对呛，称：「金妍儿也是有国际影响力的大使」、「女王妍儿」。

DIOR官方估计也意识到了两位女星粉丝间的「斗争」，於是在29日淩晨接连公开了Jisoo的个人影片和照片。



相关事情很快就在韩网上引发热议，theqoo上已经有网友开帖讨论，广大网友纷纷留言表示：「难道上传照片的顺序也根据等级来分？」 、「艺人病太重了」、「BLACKPINK的国外粉以及部份本土粉都蛮过分的，简直是在给Jisoo招黑」、「在韩国没有人不认识金妍儿，却有人不认识Jisoo」、「粉丝开撕不要上升艺人，都是粉丝惹的祸，艺人自己估计都不能理解自家粉丝的行为」、「某些BP粉丝疯了吧，居然敢碰金女王」、「 现在追星也得看智商」、「太幼稚了」等。

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