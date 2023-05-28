「老夫妻补办婚礼」？ ！SHINee见面会Key和珉豪交换戒指，笑：「三十几岁了，虽然不知这是在干嘛...」

Key和珉豪这对冤家挚友在《我独自生活》贡献了超多「相爱相杀」爆笑桥段，平日里的互动也十分有梗，常被粉丝戏称是老夫老妻。 昨天的SHINee见面会上，两人终於交换戒指啦！XD

SHINee接连两天在首尔蚕室体育馆举办见面会《'Everyday is SHINee DAY' ： [Piece of SHINE]》，昨天是第一场。 玩抓周游戏时，四位成员把手伸进神秘箱子，在粉丝推荐的4样物品中摸出一样来。





Key摸到泰民相似款大象包包，温流和珉豪分别摸到拍立得相机跟SHINee代言过的干脆面，泰民如愿摸到「珠珠的秘密（Secret Jouju）公主套组」。 箱子里有公主王冠、项链、魔法棒、糖果戒指等道具，要求四位成员一起打扮成公主摸样，互相佩戴戒指作为友情见证。

大家先把戒指以外的道具都佩戴起来，Key一照镜子笑到不行XD珉豪给Key戴戒指说：「要一直健康幸福哦，撒浪嘿！」珉豪原本想帮他戴在无名指但因size不对改为小指，Key笑道：「抓周的戒指就没必要戴无名指了吧！」



Key为珉豪戴戒指，碎碎念：「要一直健康哦，虽然我们都三十多岁了、不知道这是在干嘛... 今天也非常美丽哦！我们就是歌谣界的公主！」最后还挥动魔法棒，十分有爱~不少粉丝开玩笑说根本是91LINE的婚礼现场、求婚仪式XD（当然温流和泰民也有互戴戒指~）



밍키 결혼식

왕사탕 반지도 반지라고 당연하게 네번째 손가락에 끼워주려는 거 진짜 너무,,pic.twitter.com/6OVfLLGShi — 물결 (@cottonflower408) May 27, 2023

SHINee的粉丝见面会今晚将继续举办第二场，昨日还惊喜透露6月23至25日将举办演唱会，期待他们的更多活动~



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