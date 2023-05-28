LE SSERAFIM SAKURA站姐的惊人实力！距离上百米镜头超稳+完美追踪动线，网：「根本狙击手！」

能当站姐的果然不是一般人啊！

5月是韩国校庆季，各所大学争相邀请知名艺人来演出，现场气氛相当火热。 26日女团LE SSERAFIM来到中央大学登台，随后站姐在SNS分享拍摄位置和成品影片，网友一看距离都惊呆了！

这位站姐拍摄了LE SSERAFIM表演新歌《UNFORGIVEN》的舞台，乍看之下好像没什么特别之处：



但仔细一看站姐当时所在位置，居然距离舞台有上百米远！站姐表示因为担心镜头被前方的人遮挡而临时更改了拍摄站位，遗憾称「有很多细小抖动、真的太远了」。



但网友看过拍摄成品影片后纷纷表示站姐手超稳、几乎看不出抖动，对SAKURA舞蹈动线的追踪堪称完美，4K画质更是高到令人感动：「可以去当狙击手了吧」、「还以为在很靠前的位置，太强了」、「这距离稍微晃一下画面就完蛋了」、「宇宙望远镜吗」、「可用来观测行星了」、「 好奇站姐的相机和镜头，虽然知道了也买不起」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻