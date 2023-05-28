舒华出演综艺「忘记」(G)I-DLE 出道日是什么时候！但...她记得和CUBE娱乐合约还有2年 XD

(G)I-DLE舒华近日作为嘉宾出演LE SSERAFIM恩采主持的网路综艺《恩采的明星日记》。

两人因为都很认生，一开始真的充满尴尬！恩采说：「我听说舒华前辈要出演的消息后，从昨天开始就很兴奋来著。」舒华也说昨天在《M Countdown》后台有互相对视，但两人因为太害羞，所以亲近失败 XD



恩采提到期待舒华出演其中一个理由是「出道日是同一天」（都是5月2日），恩采也问：「知道吗？」舒华表示不知道，甚至还问：「我们出道日是什么时候来著？啊...5月2日。」 这也让人想起...之前(G)I-DLE出演1theK的节目时，被问「对(G)I-DLE来说CUBE娱乐是什么？」舒华回答：「剩下2年合约了！」



之后，恩采提到另一个共同点「都有四个姊姊」，恩采表示如果说到忙内的话，脑海中就会跳出舒华前辈的样子（A.K.A BOSS BABY）恩采又问：「队内排行真的是第一（指团霸）吗？」舒华充满自信地说：「整个公司中排行都是（第一）！」

当被问到作为「忙内」有什么开心的事吗？舒华认为：「我其实没有觉得自己是忙内，我其实想要当大姐！因为当妹妹的话...不管说什么、做什么，哪怕严肃的情况下，也总是被说很可爱，我讨厌这个！」她一说完恩采似乎很有同感，恩采说：「如果我不喜欢这样的东西，那就是因爲我是忙内才能够享受的！」两位忙内还大喊讨厌双马尾造型 XD



另外，舒华所属的(G)I-DLE在15日携新专辑《I feel》回归，主打歌《Queencard》依旧取得优异的成绩。接下来她们也将展开世界巡回演唱会，6月17日～18日在首尔蚕室室内体育馆举行华丽登场，7月1日到台北、7月22日到香港，希望Neverland们都能顺利抢到票啦！



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