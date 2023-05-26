一出道就是主演！「张员瑛亲姊」张多雅有望搭档宇宙少女苞娜，合拍漫改剧《金字塔游戏》化身「腹黑公主」

张多雅所属社昨日透露称，张多雅已确定出演漫改剧《金字塔游戏》正式作为演员出道，第一女主角则有望由同公司女团宇宙少女的苞娜担任。

《金字塔游戏》以爱心高中幸福班为背景，这里的学生每个月都会对进行人气投票以确定班内阶级，得票最低的F等级会成为排挤游戏的对象、「合法校园暴力受害者」。



故事以转学生「成秀智」的视角展开，这一角色有望由同公司女团宇宙少女成员苞娜饰演，但目前还没有确定。



张多雅已确定饰演「白荷琳」，也是相当重要的角色。 白荷琳是唯一在人气投票中始终占据A等级的人，外表温柔美丽人称「公主」、在网漫中拥有梦幻般的粉红色头发和眼睛，但实际性格完全相反，可算是终极反派！



张多雅以「IVE张员瑛亲姊姊」头衔在出道前就引起关注，简历照曝光后令不少人感到惊艳，戏称外形是「演员版张员瑛」。2001年出生的张多雅今年22周岁、比张员瑛大3岁，之前就读艺术高中，目前在淑明女子大学读舞蹈专业。



上个月张多雅宣布与张员瑛经纪公司STARSHIP娱乐旗下的演员厂牌KINGKONG by STARSHIP签订专属合约，不久前公开了为某隐形眼镜拍摄的第一支广告片、昨日宣布为某护肤品牌担任代言人，紧接著就宣布接拍电视剧，真的相当迅速！



网漫《金字塔游戏》2020年开始连载、去年4月完结，以鲜明立体的角色个性和精巧复杂的人物关系获得好评，现已通过LINE WEBTOON推出中文版。 很多漫迷对翻拍真人版感到激动和期待，也有人表示张多雅的外形和想像中的白荷琳存在一定差距，希望能以演技说服观众。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻