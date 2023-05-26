李仙姬涉嫌挪用公款被传唤调查12小时！「爱徒」李升基与HOOK娱乐纠纷时未出声

老牌歌手李仙姬今天因涉嫌挪用公款而被警方传唤。

据25日韩媒称，李仙姬於当天上午被警察厅重大犯罪搜查科传唤，现在还在接受调查中。 警方怀疑李仙姬挪用了她曾担任代表的One娱乐公司公款，该公司是她於2013年成立的个人公司，她女儿及她现东家HOOK娱乐的代表权真英曾先后担任过One娱乐的高管。 在警方调查前，韩国国税厅已於今年1月对One娱乐进行了高强度的税务调查，目前警方正在对李仙姬是否挪用公款以及是否虚报员工人数等问题进行调查。在接受了警方12小时的调查后李仙姬已返回家中，其所属经纪公司HOOK娱乐表示：「李仙姬会认真接受调查，解释清楚一切，希望外界不要用尚未证实的传闻诋毁艺人，损坏艺人名誉。」

提起李仙姬就不得不提她与李升基的关系，她被李升基称为恩师，在过去14年一直在经纪公司HOOK娱乐担任社内理事一职，去年HOOK娱乐被曝光侵占李升基音源收入时，媒体和民众一直十分关注李仙姬的动向，但她始终未出面为徒弟说过一句话，因此受到了各种质疑。 后来李升基举办婚礼时，也未见到李仙姬出席，当时就被媒体推测两人之间已生间隙，师徒情断。



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