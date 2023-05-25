安孝燮出道后首次举办亚洲巡回粉丝见面会！7月16日从首尔启程在曼谷、台北、香港和东京等地都有

新生代韩剧男神要来了！安孝燮透过《社内相亲》人气爆发，等《浪漫医生金师傅3》完结后就要展开这次的巡演，喜欢他的粉丝们千万不要错过～。

演员安孝燮从配角一路稳扎稳打，如今已成为了非常抢手的韩剧男神，终於在出道后的第九年举行首次的粉丝见面会，也确定会以亚洲巡回的方式进行，不在韩国的粉丝们有福啦～！



今早，所属经纪公司The Present Company宣布安孝燮将举行亚洲巡回粉丝见面会，此次的亚洲巡演将於7月16日从首尔出发，在曼谷、台北、雅加达、香港和东京…等城市举办，更详细的资讯之后会透过官网公开。



安孝燮从2015年出道后，就累积了许多作品和经验，一路从配角晋升到男主，透过2022年SBS的热门韩剧《社内相亲》在亚洲引爆人气，这一次准备的粉丝见面会也是给粉丝们的一个特别礼物，之前为了工作都没能好好跟粉丝们直接互动，希望透过这个机会与大家见面，本人也是非常期待。



目前安孝燮主演的SBS热门韩剧《浪漫医生金师傅3》正在on档中，后续另一部作品Netflix韩剧《走进你的时间》（韩版《想见你》）也预计在下半年播出。



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