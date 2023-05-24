接续宋旻浩，WINNER忙内姜升润也要入伍了，时间就在下月！

INNER CIRCLE再忍一下，等姜升润回来，WINNER就全员军白期结束了！

今（24）日，YG娱乐透露姜升润将在下月6月20日进入军事训练所进行基础军事训练，将作为陆军现役军人服役。

YG娱乐表示将依照姜升润想安静入伍的意愿，其入伍时间和地点不会公开，当天也不会进行任何活动，「直到姜升润履行完国防义务，健康回归的那天为止，希望大家给予温暖的鼓励和关爱。我司也将继续支持和爱护包括姜升润在内的WINNER成员。」



姜升润最早是参加歌唱选秀《Super Star K 2》获得第四名始获大众所知，隔年还出演MBC电视剧《High Kick：短腿的反击》（欢乐满屋2：短腿的反击）开始了演员活动。

2014年他起与金秦禹、李升勋与宋旻浩等人组成男团「WINNER」出道，以独特的风格在KPOP界拥有一席之地，而在WINNER活动之余也在戏剧界不停耕耘，去年才演出金喜善与路云等人主演的《还有明天》再次获得演技肯定。



姜升润将是继金秦禹、李升勋与宋旻浩之后，最后一名入伍的WINNER成员，也是继今年3月24日入伍的宋旻浩后，迅速又入伍的WINNER成员。回顾2020年，金秦禹与李升勋也是前后脚入伍，WINNER进入了一段时间的军白期，看来WINNER也要进入一段时间的军白期了。

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