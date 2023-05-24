《模范计程车》「吉林CP」超甜售后！林女士出演综艺、王道吉惊喜登场：「希望可以再次重逢」

23日首播的SBS综艺节目《强心脏联盟》中，沈素英作为嘉宾出演。

沈素英在《模范计程车》中饰演「林女士」，作为抢镜者受到很多人的喜爱，与李帝勋的副角「王道吉」的感情线更受到许多观众的喜爱。



节目中，对於「我真的爱过李帝勋」的主题，沈素英说：「我爲什么不能爱李帝勋Xi呢？一见钟情，现在也很爱。」接著她说：「《模范计程车》事前会议时，导演说和李帝勋有感情线，我过了50岁终於要拍爱情戏了。就这样去第一场拍摄现场化妆了，照镜子的瞬间，现实和理想完全不同。」表达自己的伤心之情。



之后，还公开李帝勋的影音信。李帝勋对沈素英说：「前辈过得还好吧？很高兴见到你，你把我说的这么好，让我很不好意思。如果我有的愿望的话，我希望还可以和前辈在作品中演戏，如果再有野心一点的话，希望林女士和王道吉可以再次重逢，我会期待那一天的到来，希望前辈一直健康幸福，我爱你。」沈素英看到这段影片大声尖叫，中李帝勋还眨了眼，让所有人爲之疯狂。

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