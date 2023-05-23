B.A.P、24点文钟业历经波折，新经纪公司终於尘埃落定

B.A.P出身、近期在《Peak Time》多组了团体「24点」（Team 24:00）人气再飙升的文钟业，在《Peak Time》结束之后便积极和几家经纪公司接触，且试著和粉丝能有更多互动，岂知过程充满波折，而今总算尘埃落定与MA娱乐签约。

本月月初，文钟业原先有望与Lionheart娱乐签约，但该公司仓促规划的各种活动让粉丝相当不满，觉得被当「盘子」（肥羊），粉丝也担心公司的计画并不利於文钟业未来发展，纷纷给予文钟业建议。

文钟业最终决定不和Lionheart签约，特地发布了多国语言声明向粉丝说明（现已删除），表明自己原先与Lionheart谈论的内容和后来进行的项目有所出入，了解了其中可能存在法律问题后，决定中止和Lionheart合作。虽然文钟业文中表示是经过双方沟通后合作才喊停，而Lionheart却另外发声明，声明对文钟业单方面的行为保留法律追诉权。



[230510] Jongup Instagram Updates pic.twitter.com/tj2H16jrPT — Moon Jongup News (@mjupnews) May 10, 2023

目前无法得知Lionheart会采取什么行动，但能确定文钟业有了新归宿，MA娱乐同样以多国语言宣布「与文钟业因JTBC《Peak Time》的缘分签订了专属合约」，表示能和影响力远至海外、拥有全球影响力的艺人文钟业合作非常荣幸，今后将帮助文中业发展多样魅力，全力支持文钟业。



由於MA娱乐是同为JTBC出品的选秀节目《Sing Again2》Top6歌手的经纪公司，相较於目前无任何艺人的Lionheart，文钟业粉丝对於MA娱乐较为放心，也期待文钟业接下来的发展、祝福合作一切顺利。

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