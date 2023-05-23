B.A.P、24點文鐘業歷經波折，新經紀公司終於塵埃落定

B.A.P出身、近期在《Peak Time》多組了團體「24點」（Team 24:00）人氣再飆升的文鐘業，在《Peak Time》結束之後便積極和幾家經紀公司接觸，且試著和粉絲能有更多互動，豈知過程充滿波折，而今總算塵埃落定與MA娛樂簽約。

本月月初，文鐘業原先有望與Lionheart娛樂簽約，但該公司倉促規劃的各種活動讓粉絲相當不滿，覺得被當「盤子」（肥羊），粉絲也擔心公司的計畫並不利於文鐘業未來發展，紛紛給予文鐘業建議。

文鐘業最終決定不和Lionheart簽約，特地發布了多國語言聲明向粉絲說明（現已刪除），表明自己原先與Lionheart談論的內容和後來進行的項目有所出入，了解了其中可能存在法律問題後，決定中止和Lionheart合作。雖然文鐘業文中表示是經過雙方溝通後合作才喊停，而Lionheart卻另外發聲明，聲明對文鐘業單方面的行為保留法律追訴權。



[230510] Jongup Instagram Updates pic.twitter.com/tj2H16jrPT — Moon Jongup News (@mjupnews) May 10, 2023

目前無法得知Lionheart會採取什麼行動，但能確定文鐘業有了新歸宿，MA娛樂同樣以多國語言宣布「與文鐘業因JTBC《Peak Time》的緣分簽訂了專屬合約」，表示能和影響力遠至海外、擁有全球影響力的藝人文鐘業合作非常榮幸，今後將幫助文中業發展多樣魅力，全力支持文鐘業。



由於MA娛樂是同為JTBC出品的選秀節目《Sing Again2》Top6歌手的經紀公司，相較於目前無任何藝人的Lionheart，文鐘業粉絲對於MA娛樂較為放心，也期待文鐘業接下來的發展、祝福合作一切順利。

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