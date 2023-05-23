李孝利透露下次想和罗PD合作！让金泰浩PD回：我正在准备《出差TEO》、《尚顺家》等节目

tvN新综艺《唱跳歌手流浪团》今日（23日）举行制作发布会，以金泰浩PD爲首，出演者金完宣、严正化、李孝利、宝儿、华莎都出席活动。
《唱跳歌手流浪团》讲述韩国国内最优秀的艺术家金完宣、严正化、李孝利、宝儿、华莎巡演全国各地，走进人们的日常生活，与粉丝们面对面一起享受的全国巡回演唱会故事的节目。在全国各地流浪，每个舞台都以不同的主题展开。
金泰浩PD表示：「虽然在节目中总是能看到4分钟的舞台，但是爲了准备这4分钟，从选曲、编曲、舞蹈、表演等准备1～2个月的过程来看，应该能看出他们对舞台有多认真的戏剧性。」李孝利也说：「说作爲提出做这个的人，我有责任心。姐姐和妹妹们如果觉得太累或者没意思或者白做了怎么办，很担心来着，幸好拍摄过程很愉快，怀著喜悦的心情在努力著。」
金泰浩PD对与李孝利合作《首尔Check in》、《加拿大Check in》和《唱跳歌手流浪团》表示：「感觉像是遇到了圣诞老人。」 主持人洪贤姬就问那下次呢？李孝利回答：「下次想和罗暎锡PD一起合作，已经有点腻了，（金泰浩PD）应该也有点腻了，都跟著我几年了。」金泰浩PD也开玩笑说：「我们也正在准备《出差TEO》和《尚顺家》这样的节目。」虽然是开玩笑的，但不少网友也表示很期待《尚顺家》XD
【《唱跳歌手流浪团》预告】
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