L金明洙&崔振赫双帅主演《Numbers：大厦之林的监视者们》海报与预告出炉，两人是敌是友？

MBC全新金土剧《Numbers：大厦之林的监视者们》即将在下月登场，官方已陆续公开两支预告，今（23）日亦发布主演群海报，角色之间的关系令人好奇。

《Numbers：大厦之林的监视者们》由金明洙（Infinite成员L）、崔振赫、崔民秀、妍雨与金釉利主演，剧情讲述仅高中学历的会计师张浩宇，面对庞大的会计事务所的不义之事，用最像却也最不像会计师的方式实现正义，是出人性职场剧。该剧计画以会计师和会计事务所的各种元素做为背景，欲带给观众紧凑与痛快的宣泄之感。

「我将成为泰一会计的核心。」《Numbers》故事的中心张浩宇即由金明洙饰演，海报上的金明洙展现自信姿态，所说的话语不同凡响、充满野心。



「即便站在父亲的阴影之下，我也有信心不会牵扯在一起。」崔振赫饰演泰一法人副代表韩济均的独生子韩胜祖，家境优渥且学历漂亮，虽然一点都不关心他人私生活，但绝不允许有人侵犯自己下设下的界线。



「欢迎光临泰一会计。」泰一法人副代表韩济均由崔民秀饰演，是个地位高责任也重的人物，脸上挂著仁慈微笑，但眼神散发出一种任何人都无法轻易触及的强势感。



「在这里没有保有自尊心的话，很难生存下去。」妍雨饰演知道个中数字可怕，但对世上其他事毫无畏惧的可爱会计师「陈妍儿」，她将带领新人会计师张浩宇。海报上妍雨灿烂的微笑完全展现了角色的正向积极。



「那时候的张智秀已经不在了。」和陈妍儿一角完全相反，金釉利饰演的张智秀穿著红色全套西装，眼神散发著冰冷，她是香港私募基金的经理人，是韩胜祖的前女友，外号「黑魔女」。



已释出的两支预告，首支讲述了张浩宇的过去与现在，有著伤痛的他似乎誓死报仇，表示进入泰一只有一个原因――找到那家伙，虽然现在的自己假装若无其事，但他绝不能让那家伙平顺的过活，那家伙是韩胜祖？



二支预告明示这是个「在数字上出生入死，会计师们的故事」，张浩宇在激烈的竞争下进入了韩国最厉害的会计事务所泰一，也许因为是新人，旁人总是「张浩宇」、「张浩宇」将他呼来唤去，他也总是全力以赴完成任何事。韩胜祖担心起他，他却不领情，两个人不打不相识下结成了友谊。



比起首支预告的复仇意味，二支预告呈现得较为热血，而且角色间的关系埋有伏笔，到底韩胜祖是对张浩宇来说是敌是友？早在金明洙与崔振赫确定「双帅」主演时，《Numbers》便吸引不少观众关注此剧，海报与预告纷纷出炉更是引人期待。

《Numbers：大厦之林的监视者们》将在6月23日起，每周五六於MBC首播，有兴趣的观众可别错过了。

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